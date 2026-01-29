;

Australia. Profesora de música terminó embarazada de niño de 13 años: abusó de él durante varios meses

Naomi Tekea Craig dio a luz el pasado 8 de enero, poco después de haber sido procesada por 15 cargos criminales.

Javier Méndez

Profesora de música terminó embarazada de niño de 13 años: abusó de él durante varios meses

Recientemente se dio a conocer un lamentable caso en Australia, especificamente en un colegio anglicano en la ciudad de Mandurah.

Una profesora de música llamada Naomi Tekea Craig, de 33 años, abusó de un niño 13 años en reiteradas ocasiones.

De hecho, la mujer quedó embarazada por lo mismo y dio a luz el pasado 8 de enero, luego de relaciones que se extendieron durante más de un año.

ADN

Según Daily Mail, Craig fue arrestada en diciembre de 2025 y el martes de esta semana la mujer se declaró culpable de los 15 cargos que enfrentaba.

En la lista aparece el abuso sexual a un menor, posesión de material para explotación infantil, trato indecente con un menor y penetración sexual de un menor.

El mismo medio relata que, poco antes de que comenzaran los abusos, la educadora animó a su víctima a entablar una amistad cercana con su hijo. En cierto momento, incluso los llevó a pasear a ambos.

La policía que investigó el caso aseguró qu las pruebas de ADN confirman que la víctima adolescente es el padre del nuevo hijo de Craig.

Tras su arresto, la directora de la Escuela Anglicana Frederick Irwin, Tracey Gray, envió una carta a los padres y tutores. En el comunicado, confirmó que la víctima no era un alumno actual de la institución, que es el mismo centro donde trabajaba la profesora de música.

Craig deberá comparecer personalmente ante el Tribunal de Distrito el próximo 27 de marzo. Para acceder a la libertad bajo fianza, se le exigió un pago personal de 20.000 dólares, además de 50.000 dólares adicionales en concepto de fianza. Esta medida cautelar se mantendrá vigente hasta la realización de su próxima comparecencia judicial.

