“Cada episodio se siente como una película”: Zeeko Zaki habla sobre la nueva temporada de “FBI”

FBI, la exitosa serie de Universal+, ya estrenó su octava temporada para Chile y Latinoamérica, cautivando a los fanáticos con cada episodio que ofrece profundidad en sus historias.

Con las expectativas y emociones en lo más alto desde su lanzamiento, a la espera de lo que pueda suceder a futuro, son los propios protagonistas que mantienen el hype.

En esta línea, Zeeko Zaki, intérprete de Omar Adom ‘OA’ Zidan, conversó en exclusiva con ADN.cl para profundizar en torno al más reciente entrega, calificándola como “increíble”.

“Es asombroso. Es algo que nunca pensé que podría llegar a conseguir. Y es simplemente un honor. Probablemente el mayor honor de mi vida hasta ahora”, comenzó diciendo respecto a la importancia del papel y cómo se ha mantenido en el tiempo.

“Llegar a la temporada 8, tener una temporada 9, e incluso poder pensar en ir más allá, es una locura”, añadió.

Además, el actor valora cómo él y OA han podido crecer de forma paralela: “La evolución del personaje va de la mano con mi propia evolución, con la intensidad de su vida, y con realmente crecer junto a él”.

En esta línea, apuntó al tiempo de rodaje que ha invertido para la serie, llegando a estar 10 meses del año en grabaciones: “Terminas pasando más tiempo interpretando al personaje que siendo tú mismo en tu vida real”.

“A medida que yo me siento más cómodo frente a la cámara, él se siente más cómodo en su trabajo. Y se genera una relación muy bonita entre la vida real y el personaje”, complementó.

Así, lejos de verlo como un problema para su vida personal, Zeeko hace hincapié en que “la única forma de que una serie así perdure es que los personajes sean realmente al menos una parte de quienes somos como personas”.

“No es necesariamente actuar, es simplemente estar en el momento. Cuando realmente lo sientes, eso se enciende”, agregó.

Secreto del éxito duradero

El actor atribuye la longevidad de FBI a su capacidad de ofrecer escape: “Crea una conexión emocional muy fuerte y una confianza del público para prender la televisión, olvidarse un poco de la vida y ver a otros enfrentando problemas más grandes”.

Sobre el futuro de Omar Adom, Zaki deja los caminos abiertos ante “un camino muy orgánico el que los guionistas nos van trazando", asegurando que “cada guion que llega es una sorpresa”.

“Si la han disfrutado hasta ahora, la van a seguir disfrutando, incluso más. En esta nueva temporada, cada episodio se siente como una película”, cerró Zeeko Zaki.