Gobernación Marítima de Puerto Montt confirma hallazgo del sexto cuerpo tras naufragio de embarcación en Reloncaví
La nave Koñimo I, que apoyaba centros de cultivo, dejó seis fallecidos y dos sobrevivientes. La Armada concluyó el operativo de rescate en la zona.
00:59
La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó este miércoles que se completó el rescate de todos los tripulantes de la embarcación Koñimo I, que se hundió frente a Cochamó mientras prestaba apoyo a centros de cultivo.
El accidente, ocurrido pasadas las 04:00 horas de la madrugada, dejó un total de seis fallecidos y dos sobrevivientes, quienes fueron trasladados a las naves que participaron en el operativo.
La Armada destacó que la búsqueda permitió recuperar a todas las víctimas y garantizar la seguridad de los sobrevivientes.
