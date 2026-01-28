Gobernación Marítima de Puerto Montt confirma hallazgo del sexto cuerpo tras naufragio de embarcación en Reloncaví

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó este miércoles que se completó el rescate de todos los tripulantes de la embarcación Koñimo I, que se hundió frente a Cochamó mientras prestaba apoyo a centros de cultivo.

El accidente, ocurrido pasadas las 04:00 horas de la madrugada, dejó un total de seis fallecidos y dos sobrevivientes, quienes fueron trasladados a las naves que participaron en el operativo.

La Armada destacó que la búsqueda permitió recuperar a todas las víctimas y garantizar la seguridad de los sobrevivientes.