El mensaje de De Paul por la inminente salida de Pavez de Colo Colo: “Nos hizo entender lo que significa esta institución para el país”

El arquero albo también anticipó el debut por el Campeonato Nacional 2026 y abordó la opción de que llegue otro portero al equipo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Fernando De Paul, arquero de Colo Colo, habló este miércoles en rueda de prensa y se refirió a la inminente partida de Esteban Pavez al fútbol peruano. El volante tiene un acuerdo con Alianza Lima.

“Lo que siga de acá en adelante para Esteban, desearle siempre lo mejor. Es un referente, capitán y, sobre todas las cosas, colocolino. Él siempre estuvo a disposición y nos hizo entender lo que significa esta institución para el país. Estoy muy agradecido con él”, señaló el portero trasandino.

También anticipó el debut del “Cacique” en el Campeonato Nacional 2026, ante Deportes Limache. “Obviamente es un partido difícil. Limache hizo un gran campeonato el año pasado, nos costó mucho enfrentarlo. Trataremos de empezar el año de la mejor manera, con un triunfo. Estamos trabajando para eso”, aseguró.

Por otro lado, De Paul abordó la opción de que llegue un nuevo arquero que pelee el puesto con él. “El cuerpo técnico y la directiva tomarán la decisión (de sumar otro portero) si creen que es necesario”, sostuvo.

“Yo me siento bien, he trabajado mucho para este momento. Después, que se hable de refuerzos, eso siempre va a pasar, no solamente en el puesto del arquero”, agregó.

Por último, el guardameta comentó cómo está el plantel de cara al inicio del torneo local. “Estamos con muchas ganas y mucha ilusión para lo que viene. Nos hemos preparado de muy buena manera en la pretemporada. Los chicos que llegaron se han incorporado de buena forma. Esperamos arrancar con un triunfo ante Limache”, concluyó.

