Festival REC anuncia campaña para ir en ayuda de 26 Bomberos afectados por los incendios forestales
El festival que se realiza en Concepción publicó en sus redes la cruzada solidaria.
El Festival REC celebra este 2026 su décimo primera edición y, a través de sus redes sociales el festival gratuito más grande de Chile anunció una campaña solidaria.
El certamen abrió una campaña para aportar directamente a 26 voluntarios de Bomberos de Chile que dentro de su labor en los incendios de la zona Centro Sur del país.
“Festival REC es música, pero también es comunidad, territorio y apoyo real cuando más se necesita. La música une. La solidaridad reconstruye”, publicaron desde la cuenta oficial del festival.
Además, el festival reveló que el próximo 29 de enero a las 12:45 dará a conocer el lineup de los artistas que tocarán el 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.
Sumado a esto, compartieron la cuenta bancaria donde se pueden realizar las donaciones para los 26 bomberos afectados por los incendios forestales.
Si quieres sumarte a esta campaña solidaria haz tu aporte a la cuenta corriente 132-5 de la Junta Nacional de Bomberos de Chile.
