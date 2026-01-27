;

Festival REC anuncia campaña para ir en ayuda de 26 Bomberos afectados por los incendios forestales

El festival que se realiza en Concepción publicó en sus redes la cruzada solidaria.

Nicolás Lara Córdova

Festival REC anuncia campaña para ir en ayuda de 26 Bomberos afectados por los incendios forestales

El Festival REC celebra este 2026 su décimo primera edición y, a través de sus redes sociales el festival gratuito más grande de Chile anunció una campaña solidaria.

El certamen abrió una campaña para aportar directamente a 26 voluntarios de Bomberos de Chile que dentro de su labor en los incendios de la zona Centro Sur del país.

Revisa también:

ADN

“Festival REC es música, pero también es comunidad, territorio y apoyo real cuando más se necesita. La música une. La solidaridad reconstruye”, publicaron desde la cuenta oficial del festival.

Además, el festival reveló que el próximo 29 de enero a las 12:45 dará a conocer el lineup de los artistas que tocarán el 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.

Sumado a esto, compartieron la cuenta bancaria donde se pueden realizar las donaciones para los 26 bomberos afectados por los incendios forestales.

Si quieres sumarte a esta campaña solidaria haz tu aporte a la cuenta corriente 132-5 de la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad