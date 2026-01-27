Festival REC anuncia campaña para ir en ayuda de 26 Bomberos afectados por los incendios forestales

El Festival REC celebra este 2026 su décimo primera edición y, a través de sus redes sociales el festival gratuito más grande de Chile anunció una campaña solidaria.

El certamen abrió una campaña para aportar directamente a 26 voluntarios de Bomberos de Chile que dentro de su labor en los incendios de la zona Centro Sur del país.

“Festival REC es música, pero también es comunidad, territorio y apoyo real cuando más se necesita. La música une. La solidaridad reconstruye”, publicaron desde la cuenta oficial del festival.

Además, el festival reveló que el próximo 29 de enero a las 12:45 dará a conocer el lineup de los artistas que tocarán el 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.

Sumado a esto, compartieron la cuenta bancaria donde se pueden realizar las donaciones para los 26 bomberos afectados por los incendios forestales.

Si quieres sumarte a esta campaña solidaria haz tu aporte a la cuenta corriente 132-5 de la Junta Nacional de Bomberos de Chile.