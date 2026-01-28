Este miércoles se cerró la disputa de los cuartos de final del Australian Open. Uno de los candidatos al título, Novak Djokovic, llegó hasta esta instancia tras derrotar al español Pedro Martínez, al italiano Francesco Maestrelli, al neerlandés Botic van de Zandschulp y, por retiro, al checo Jakub Menšík.

Avanzando a paso seguro, como acostumbra el serbio, llegó a cuartos de final, donde se encontró con Lorenzo Musetti. Para muchos, el mejor de la historia se encontraba incómodo, el italiano jugó dos sets perfectos. Con mucha precisión se llevó los parciales iniciales por 6/4 y 6/3.

Cuando Musetti tenía contra las cuerdas a Novak Djokovic y todo indicaba que lo eliminaría del Australian Open, una lesión apagó el sueño del italiano.

El número 5 del ranking ATP, al inicio del tercer set, sintió un pinchazo en el abductor derecho que lo terminó dejando fuera. Tras recibir atención médica e intentar continuar, pero con mucho dolor, se tuvo que retirar de la competencia con el marcador 3/1 para “Nole”.

Al final del encuentro, el serbio reconoció su alivio. “Me iba de vuelta a casa. Este tipo de cosas pasan en el deporte. Me ha pasado alguna vez, pero estando en cuartos de final de Grand Slam, dos sets arriba y tenerlo totalmente controlado, es muy desafortunado. No sé qué más puedo decir, de verdad que le deseo una pronta recuperación. Él debería haber ganado hoy, sin duda“, señaló tras el abandono de su rival.

Aunque el camino no haya sido como lo esperaba, el número 4 del ranking ATP logró avanzar a semifinales, donde se topará con el también italiano Jannik Sinner, que despachó en tres sets al norteamericano Ben Shelton.