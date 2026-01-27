;

Tragedia en Maine: seis personas mueren tras estrellarse avión comercial durante el despegue

El Bombardier Challenger 600 volcó y se incendió en el Aeropuerto Internacional de Bangor en medio de una intensa tormenta de nieve.

Mario Vergara

Tragedia en Maine: seis personas mueren tras estrellarse avión comercial durante el despegue

Tragedia en Maine: seis personas mueren tras estrellarse avión comercial durante el despegue / Portland Press Herald

Una tragedia aérea sacudió al estado de Maine la noche del domingo, luego de que un avión comercial se estrellara y se incendiara durante las maniobras de despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor. El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:45 p. m., coincidiendo con la llegada de una masiva tormenta invernal que redujo drásticamente la visibilidad en la zona.

La aeronave involucrada, un Bombardier Challenger 600, volcó sobre la pista apenas unos segundos después de iniciar su carrera de despegue. Según grabaciones de audio de los controladores aéreos, la emergencia fue reportada con la frase: “Avión al revés. Tenemos un avión de pasajeros al revés”, aproximadamente 45 segundos después de que se autorizara la salida.

Detalles del siniestro y víctimas:

  • Fallecidos: El aeropuerto confirmó que las seis personas que figuraban en el manifiesto de vuelo perdieron la vida en el lugar.
  • Respuesta de emergencia: Los servicios de rescate arribaron al sitio en menos de un minuto tras el impacto, según informó el director del terminal, José Saavedra.
  • Confusión inicial: Aunque la FAA reportó inicialmente siete víctimas y un herido, la cifra oficial fue ajustada posteriormente por las autoridades locales.

Líneas de investigación La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha tomado el control de la investigación para determinar los factores que provocaron el accidente. Expertos en aviación señalan que la prioridad inicial será analizar si la acumulación de hielo en las alas impidió que el avión ganara sustentación, un problema que ya se ha registrado anteriormente en este modelo específico de aeronave.

“Pueden contar con que la NTSB va a analizar esto muy de cerca”, afirmó John Cox, director ejecutivo de Safety Operating Systems. Además de los factores climáticos, la agencia evaluará posibles fallas mecánicas y el cumplimiento de los protocolos de despegue bajo condiciones de tormenta severa.

