Se acabó el misterio: revelan cuál es el significado del logo del Metro de Santiago / Agencia Uno

El Metro de Santiago es uno de los transportes públicos más utilizados en la región Metropolitana, considerando el gran alcance que tiene su servicio gracias a las diferentes líneas del recorrido.

Sin embargo, algo que probablemente no sabías del transporte subterráneo tiene que ver con el significado que guarda su logo.

Se trata de tres rombos de color rojo que están en todas las estaciones de Metro de la capital. Ahora, tras varios años de servicio, se reveló qué significa el símbolo.

¿Qué significa el logo del Metro?

En un video publicado por la empresa en Instagram, contaron que “el logo original de Metro fue creado a fines de los años 60 por Peter Himmel y Jaime Escudero”.

Con una tipografía Helvetica, cada uno de los rombos “representa una parte esencial de la movilidad urbana: la superficie vial, la circulación de los buses y la circulación subterránea, es decir, el Metro”.

“La idea era mostrar cómo todo está conectado. Mientras este diseño nacía en Chile, en Nueva York se trabajaba en la unificación de la señalización del Metro, de la mano del legendario diseñador Massimo Vignelli. Era un periodo clave para el diseño urbano y Metro de Santiago formó parte de ese espíritu moderno”, comentan.

¿Por qué se usó Helvetica?

En el registro, detallan que “en esa época era el estándar internacional del diseño moderno. Creada en Suiza en 1957, la tipografía buscaba transmitir neutralidad, claridad y funcionalidad”.

“No tiene adornos, no tiene personalidad extrema. Justamente para que nada distraiga del mensaje”, explican.

Con el paso del tiempo, el logo evolucionó. “Apereció el logo Metro de Santiago, desarrollado por Sergio Mancilla, Mónica Ventura y Alejandro Orellana, que refinó proporciones y legibilidad”, indican.

En tanto, el logo que tiene hoy el Metro fue actualizado por el equipo de diseño de la empresa.