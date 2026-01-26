;

Qué es el virus Nipah y cuáles son sus síntomas: es incurable y puso en alerta a la India

“Es una enfermedad viral grave y, a veces, mortal”, explican desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Javier Méndez

En enero de 2026, el estado de Bengala Occidental, India, ha vuelto a encender las alarmas sanitarias globales tras confirmarse un nuevo brote del virus Nipah.

El foco principal se detectó en las cercanías de Calcuta, afectando inicialmente al personal médico de un hospital privado que estuvo en contacto con un paciente infectado.

En cifras, las autoridades monitorean a cerca de 180 contactos de riesgo. La situación no es menor: la tasa de letalidad puede alcanzar el 75% y, hasta el momento, no existen tratamientos ni vacunas para combatir la enfermedad.

“Es una enfermedad viral grave y, a veces, mortal”, explican desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Los brotes ocurren cada casi cada año en partes de Asia”, añaden.

Según la Organización Mundial de la Salud, todo consiste en un virus zoonótico que es transmitido principalmente de animales a personas, y en ocasiones también de persona a persona y mediante comida contaminada.

El virus se reconoció por primera vez en Malasia, en 1999, durante un brote detectado entre criadores de cerdos.

¿Cuáles son los síntomas del Virus Nipah?

Según la OMS, que tiene al virus en la lista de enfermedades prioritarias del plan de investigación y desarrollo, sus signos son:

Síntomas iniciales (Similares a una gripe)

  • Fiebre elevada.
  • Cefaleas (dolor de cabeza intenso).
  • Mialgias (dolores musculares).
  • Vómitos.
  • Dolor de garganta.

Síntomas de progresión neurológica

  • Mareos y somnolencia.
  • Alteración de la consciencia.
  • Signos de encefalitis aguda (inflamación del cerebro).
  • Convulsiones.
  • Estado de coma (puede aparecer de forma rápida en 24-48 horas).

Síntomas respiratorios

  • Neumonía atípica.
  • Disnea aguda (dificultad grave para respirar).

“En ausencia de una vacuna, la única forma de reducir o prevenir la infección en las personas es concienciando sobre los factores de riesgo y educando a las personas sobre las medidas que pueden tomar para reducir la exposición y los casos de infección por el virus de Nipah”, explica la Organización en su sitio web.

Las medidas clave de prevención incluyen evitar el contacto con murciélagos, extremar la higiene en los alimentos y utilizar guantes o ropa de seguridad al manipular animales enfermos. Asimismo, resulta fundamental evitar el contacto físico directo y sin protección con pacientes contagiados, además de mantener un lavado de manos riguroso.

“Los brotes de Nipah solo se han reportado en Bangladés, India, Malasia, Filipinas y Singapur. Sin embargo, los murciélagos frugívoros que portan el virus Nipah se encuentran en toda Asia, el Pacífico Sur y Australia”, suman en la página de la CDC.

