Está en riesgo vital: recordado actor de “Un sueño posible” lucha por su vida tras sufrir grave enfermedad

Una lamentable noticia se dio a conocer en las últimas horas en el mundo de Hollywood, luego de que se confirmara que el famoso actor estadounidense, Quinton Aaron, está en riesgo vital.

El artista de 41 años, estrella de la película “Un sueño posible”, se encuentra hospitalizado conectado a dispositivos médicos, según informó TMZ.

Según lo comunicado por familiares del actor, Aaron tiene una infección en la sangre y, actualmente, se encuentra respirando parcialmente por sí solo.

Perdió la sensibilidad en sus piernas

El actor que le dio vida a Michael Oher en la película antes mencionada, habría despertado una mañana adolorido y pensó que se trataba de haber dormido mal. No obstante, con el paso de los días perdió la sensibilidad en sus piernas.

Cuando eso sucedió, su esposa decidió llamar a emergencias para que lo chequearan. Fue en ese contexto que el actor quedó hospitalizado.

De acuerdo a la mujer, en las últimas horas Quinton Aaron ha mostrado signos de mejoría. De hecho, ya pudo abrir los ojos y levantó su pulgar para comunicarse con su esposa.

Además de haber participado en “Un sueño posible” junto a Sandra Bullock, Aaron tiene papeles en “La última profecía”, “Halfway”, “Mientras haya esperanza”, entre otros títulos.