;

Está en riesgo vital: recordado actor de “Un sueño posible” lucha por su vida tras sufrir grave enfermedad

El estadounidense tendría problemas en la sangre, lo que desencadenó su hospitalización.

Sebastián Escares

Está en riesgo vital: recordado actor de “Un sueño posible” lucha por su vida tras sufrir grave enfermedad

Una lamentable noticia se dio a conocer en las últimas horas en el mundo de Hollywood, luego de que se confirmara que el famoso actor estadounidense, Quinton Aaron, está en riesgo vital.

El artista de 41 años, estrella de la película “Un sueño posible”, se encuentra hospitalizado conectado a dispositivos médicos, según informó TMZ.

Revisa también:

ADN

Según lo comunicado por familiares del actor, Aaron tiene una infección en la sangre y, actualmente, se encuentra respirando parcialmente por sí solo.

Perdió la sensibilidad en sus piernas

El actor que le dio vida a Michael Oher en la película antes mencionada, habría despertado una mañana adolorido y pensó que se trataba de haber dormido mal. No obstante, con el paso de los días perdió la sensibilidad en sus piernas.

Cuando eso sucedió, su esposa decidió llamar a emergencias para que lo chequearan. Fue en ese contexto que el actor quedó hospitalizado.

De acuerdo a la mujer, en las últimas horas Quinton Aaron ha mostrado signos de mejoría. De hecho, ya pudo abrir los ojos y levantó su pulgar para comunicarse con su esposa.

Además de haber participado en “Un sueño posible” junto a Sandra Bullock, Aaron tiene papeles en La última profecía”, “Halfway”, “Mientras haya esperanza, entre otros títulos.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad