Con cascada, estero y animales: el desconocido pulmón verde precordillerano que hay que visitar en Santiago durante el verano

El Parque Las Hualtatas cuenta con un sendero de dificultad media, ideal para quienes no poseen una amplia experiencia realizando trekking.

Javier Méndez

En septiembre de 2025 se dio el vamos oficial a un nuevo pulmón verde en Santiago: el Parque Las Hualtatas. Hoy, en pleno verano 2026, se alza como una de las alternativas más atractivas para conectar con la naturaleza y escapar de ajetreo típico de la ciudad.

El espacio se ubica en el estero Las Hualtatas, sector de Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea, y funciona como una especie de “puerta de entrada” al sector de la precordillera.

Según la Asociación Parque Cordillera, entidad encargada de su administración, el recinto cuenta con un sendero de dificultad media que termina en la cascada El Maqui. El camino sigue el estero y son solo cinco kilómetros en total, entre ida y vuelta.

Durante las caminatas por el recinto se pueden avistar águilas moras y zorros culpeos, además de flora con ejemplares como espinos, peumos y quillayes.

Parque Las Hualtatas: horarios y precios verano 2026

El lugar funciona de lunes a domingo de 08:00 a 18:00 horas, con último ingreso para trekking a las 14:00 horas.

La entrada para adultos está a $3.450; mientras que los mayores de 60 años, al igual que los niños de entre 2 y 13 años, pagan $2.300.

¿Un dato extra? Con las tarjetas de vecino de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Colina se puede acceder a un 20% de descuento y los niños menores de 14 no pagan.

¿Cómo llegar al Parque Las Hualtatas?

Para llegar al nuevo parque se puede iniciar el trayecto en la Rotonda Padre José Kentenich y subir por Av. Camino Pie Andino.

Posteriormente, al llegar a la intersección con Camino Las Hualtatas, hay que girar a la izquierda y seguir recto hasta el final de la vía, donde se ubica el acceso principal.

@polettcongps

Capítulo 05| Cascadita Parque las Hualtatas 🌳 ✨💦Existe una pequeña cascada sin salir de Santiago 🌿✨ 🥾Este mini trekking es de 2,5 km en un sendero en su mayoría plano, terminando con una cascadita de agua fría 💦 ideal para estas vacaciones de verano en Santiago 🌆 🌿Este parque queda en la comuna de lo barnechea, Santiago. Considerar que hay que atravesar el río dos veces, el agua está bajita al menos en verano, pero considerar que hay que atravesar por las piedras. Nada muy complicado la verdad 🌊 ✨Considerar: 🥾 ir con calzado adecuado 🧴llevar protector solar 👒 Gorro 🥤Hidratación 💸La entrada al parque tiene un valor de: 🧔‍♂️$3450 Adultos 👦👵$2300 niños y adultos mayores (60 años) 👩‍🍼Menores de 2 años NO PAGAN 🚾 El parque cuenta con baños en la administración 🐕 No pueden ingresar mascotas 🚗 Cuenta con estacionamientos (limitados) #santiago #panoramasensantiago #quehacerensantiago #vacacionesdeverano #minitrekking

♬ Funky & Pop! Refreshing and Bright Beat featuring Cutting Guitar(1463982) - Azure Glitch

