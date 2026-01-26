;

Tras ocho años de historia en Chile: reconocida marca de termos Stanley abrirá su primera tienda en este mall de Santiago

Los responsables de la marca en el país proyectan, además, nuevas aperturas en otros puntos estratégicos del territorio nacional.

Javier Méndez

Tras ocho años de historia en Chile: reconocida marca de termos Stanley abrirá su primera tienda en este mall de Santiago

Tras ocho años de historia en Chile: reconocida marca de termos Stanley abrirá su primera tienda en este mall de Santiago / Anadolu

La emblemática marca de termos y recipientes Stanley inaugurará su primera tienda oficial en territorio chileno.

A pesar de tener presencia en el mercado local desde hace ocho años, este hito representa la apertura de su primer punto de venta propio.

El local estará ubicado en el mall Cenco Costanera (antiguo Costanera Center), en la comuna de Providencia.

Esta apertura es solo el puntapié inicial de una ambiciosa estrategia de crecimiento que contempla:

  • Nuevas sucursales: La apertura de dos tiendas adicionales a corto plazo.
  • Módulos de venta: Según Benjamín Pfeffer, Brand Manager de la marca, se planea sumar dos módulos tipo “isla” en los centros comerciales más importantes de Santiago.
  • Presencia regional: El proyecto busca expandirse fuera de la Región Metropolitana para fortalecer el vínculo directo con los consumidores, complementando la red de distribuidores ya existente.

En Chile, la representación de Stanley está a cargo de Pointbreak, empresa especializada en la distribución de marcas globales de alta gama como Brabantia, Lodge y Opinel.

Stanley fue fundada en 1913 por el inventor William Stanley Jr., quien patentó el primer recipiente de acero con aislamiento al vacío. Desde sus inicios, la compañía se especializó en la fabricación de productos térmicos de alta resistencia para uso industrial y recreativo.

“Nuestra misión es aumentar el tiempo que pases al aire libre, ofreciendo un equipo con el que puedas contar desde el amanecer hasta el atardecer, desde el café para empezar el día hasta que culmine la noche”, explican en su web.

