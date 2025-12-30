;

Los récords insuperables de LeBron James: títulos y grandes marcas que lo mantienen en lo alto de la NBA a sus 41 años

EL ‘King’ está de cumpleaños y revisamos su increíble carrera que lo han llevado a convertirse en uno de los mejores.

José Campillay

No hay dudas de que LeBron James se ha convertido en uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, entrando a discutirle al mismísimo Michael Jordan.

Con 23 temporadas en la NBA, el ‘King’ sigue haciendo historia y este 31 de diciembre celebra su cumpleaños número 41, siendo el basquetbolista más longevo de la liga.

La estrella de Los Ángeles Lakers sigue demostrando su gran nivel y talento innato, manteniendo un excelente estado físico que le permite competir en la más alta exigencia.

Es por eso que en este día tan especial es un momento especial para mirar hacia atrás, para recordar por qué y cómo se ha convertido en uno de los máximos referentes del deporte y siendo protagonista de la National Basketball Association.

Desde su debut en 2003 a los 18 años, LeBron ha redefinido lo que significa excelencia y longevidad en el deporte profesional. Ha sabido ser protagonista de la liga más importante de básquetbol durante más de dos décadas.

A lo largo de su carrera ha conquistado cuatro campeonatos de la NBA: dos con el Miami Heat (2012, 2013), uno con Cleveland Cavaliers (2016), siendo la primera corona en la historia de la franquicia, y otro con los Lakers (2020).

En cada título supo alzarse como el MVP de las Finales, demostrando su capacidad de ser determinante en los momentos más cruciales.

Premios individuales

Además de sus anillos, cuenta con un palmarés de distinciones que lo hacen aún más grande:

  • 4 veces MVP de la NBA (2009, 2010, 2012, 2013).
  • 21 veces All-Star | Récord histórico—.
  • 21 veces All-NBA (13 en First Team).
  • 6 veces en equipos defensivos (2 First Team, 4 Second Team).
  • 3 medallas de oro olímpicas (2008, 2012, 2024) y una de bronce (2004).
  • MVP del torneo olímpico en París 2024.

Récords históricos

LeBron James es el máximo anotador en la historia de la NBA con 42.184 puntos en temporada regular, superando a Kareem Abdul-Jabbar ya en 2023.

Sumando playoffs, acumula más de 50.000 pts., siendo el primero en alcanzar esta cifra.

Otros números que reflejan su dominio:

  • 1.837 partidos jugados en temporada regular.
  • 292 apariciones en playoffs.
  • 184 victorias en playoffs.
  • Único jugador con +10.000 puntos, +10,000 rebotes y +10,000 asistencias.

