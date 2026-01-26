Los Tenores desmenuzan el título de Coquimbo Unido en la Supercopa Chilena 2026 / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este lunes 26 de enero, nuestros panelistas analizaron el triunfo de Coquimbo Unido sobre la UC para ganar la Supercopa Chilena 2026.

Aldo Schiappacasse, Pamela Juanita Cordero, Pamela Juanita Cordero, Felipe Puccio y Carlos Costas conversaron al respecto con el DT de los “piratas”, Hernán Caputto.

Además, analizaron la lesión que sufrió Cristian Zavala en Colo Colo y las repercusiones en la U de Chile tras caer en Perú ante Universitario.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 26 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también supieron del debut de los chilenos en el Torneo de Apertura en Argentina.