Influencer es hospitalizada tras uso de Ozempic sin supervisión médica: “Yo me creía invencible”

El uso de Ozempic (semaglutida), medicamento indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, se ha popularizado en los últimos años como alternativa para bajar de peso, muchas veces sin indicación médica, sin ejercicio y sin un plan nutricional adecuado.

Si bien el fármaco es eficaz para disminuir el apetito y generar una rápida baja de peso, especialistas advierten que una parte significativa de esa disminución no corresponde a grasa corporal, sino a masa muscular. Según explica Valentina Arroyo, nutricionista de Clínica CRL, hasta un 40% del peso perdido podría corresponder a músculo cuando el medicamento se utiliza sin entrenamiento de fuerza ni una alimentación balanceada.

“Cuando existe un déficit energético severo y no hay estímulo muscular, el organismo comienza a utilizar el músculo como fuente de energía”, señala la especialista. Esta pérdida puede afectar la fuerza, el metabolismo y la estabilidad corporal, aumentando el riesgo de lesiones, caídas, dolores articulares y deterioro funcional, especialmente en adultos mayores y mujeres postmenopáusicas.

En las últimas semanas, el tema volvió a instalarse en la agenda pública luego de que la influencer Pao Pinto Barbieri, creadora de contenido del sitio Telocomparto.cl, relatara a través de sus redes sociales que fue hospitalizada tras ser diagnosticada con pancreatitis aguda, cuadro que, según señaló, estaría asociado al uso de Ozempic sin supervisión médica.

Al respecto, Arroyo explica que la semaglutida actúa imitando la hormona GLP-1, la cual tiene efectos en el intestino, el cerebro y el páncreas. “En personas susceptibles, este mecanismo puede alterar el funcionamiento normal del páncreas y generar inflamación, conocida como pancreatitis”, indica.

La especialista aclara que se trata de un efecto poco frecuente y que no existe evidencia clínica concluyente que demuestre una relación causal directa, pero advierte que el riesgo aumenta cuando el fármaco se utiliza sin receta médica y en personas con antecedentes de pancreatitis, cálculos biliares, consumo excesivo de alcohol o triglicéridos elevados.

Finalmente, la especialista enfatiza que una baja de peso saludable no debiera centrarse solo en el número de la balanza, sino en la preservación de la masa muscular y la reducción de grasa corporal. “Esto requiere supervisión profesional, una ingesta adecuada de proteínas, entrenamiento de fuerza y evitar descensos acelerados de peso que pueden tener consecuencias físicas y metabólicas a largo plazo”, concluye.