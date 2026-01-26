Gobierno por quiebre oficialista: “Seguiremos haciendo esfuerzos de abrir instancias que faciliten la unidad del sector”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al quiebre en el oficialismo tras el reciente encuentro convocado por el Socialismo Democrático, al cual no fueron invitados ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista.

En su habitual vocería de los lunes, la secretaria de Estado fue consultada sobre si el Gobierno reprogramará la fecha del comité político ampliado —instancia clave de coordinación con el oficialismo— luego de que no se realizara durante esta jornada.

“Desde el Ministerio del Interior se va a convenir la mejor fecha para poder retomar las reuniones de comité político ampliado, sin perjuicio de que han habido siempre conversaciones”, partió señalando.

“Poner en el centro la unidad”

En esa línea, añadió que “como Gobierno habilitamos todas las instancias posibles de diálogo para poder avanzar (...). Las reuniones con el oficialismo están centradas en la agenda legislativa para poner en el centro la unidad en torno a propósitos concretos“.