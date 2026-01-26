Banda delictual realiza dos robos a servicentros en Conchalí y Quilicura: usaban arma tipo fusil para intimidar

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante la noche de este domingo, dos robos con intimidación a servicentros encendieron las alertas policiales en el sector norte de la capital. De acuerdo con la Fiscalía, ambos hechos estarían directamente relacionados y habrían sido cometidos por una misma banda.

El primer asalto se registró cerca de las 22:45 horas en la comuna de Conchalí, específicamente en un servicentro Aramco ubicado en Avenida Américo Vespucio Norte. Hasta el lugar llegó un vehículo de color gris, desde el cual descendieron tres sujetos encapuchados, uno de ellos portando un objeto con apariencia de arma de fuego tipo fusil.

Según los antecedentes, los individuos intimidaron a dos trabajadores del servicentro y a un cliente que se encontraba en una motocicleta, logrando sustraer la recaudación del día, avaluada en 211 mil pesos , para luego darse a la fuga en el mismo automóvil.

Horas más tarde, cerca de la 01:00 de la madrugada, el mismo grupo volvió a actuar, esta vez en la comuna de Quilicura, en un servicentro ubicado en la caletera de Avenida Eduardo Frei Montalva. En esta ocasión, el vehículo gris llegó acompañado de un segundo automóvil, y los sujetos abordaron a un ciudadano chileno de 32 años que se encontraba al interior de su vehículo.

Lo detalles

El fiscal Felipe Oliveri detalló que la víctima fue intimidada con el mismo objeto con apariencia de fusil y que los sujetos rompieron uno de los vidrios del automóvil con un martillo, con la intención de sustraer especies. Sin embargo, la presencia de un vehículo de Carabineros obligó a los asaltantes a huir del lugar sin concretar el robo.

Tras el frustrado asalto, se inició una persecución, pero no se logró la detención de los involucrados. No obstante, los sujetos abandonaron en el lugar el arma utilizada y el martillo, los que fueron incautados por personal policial.

De acuerdo con lo informado, se trata de dos delitos de robo con intimidación, uno consumado y otro frustrado. Por las similitudes en el modo de operar, el tipo de vehículo y el arma empleada, la Fiscalía sostiene que ambos hechos fueron cometidos por la misma banda.

Finalmente, se estableció que el arma incautada corresponde a un arma de aire comprimido con apariencia real, elemento que, junto al martillo, quedó incorporado como evidencia en la investigación en curso.