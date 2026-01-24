;

Querido periodista de TVN sufrió feo accidente: terminó en cirugía

Fernando Tapia informó la situación a través de sus redes sociales. Distintas figuras de la TV le enviaron mensajes de fuerza.

Javier Méndez

Querido periodista de TVN sufrió feo accidente: terminó en cirugía

Lo informó en sus redes sociales y acompañó la publicación con dos fotos desde una camilla.

El periodista deportivo de TVN Fernando Tapia sufrió un accidente que terminó en cirugía.

“Una caída fortuita que significó golpear violentamente mi rodilla izquierda con una estructura de fierro”, describió el comunicador del canal público.

¿El resultado del incidente? La rotura total del tendón rotuliano y, según contó, la “necesidad de una cirugía más o menos urgente”.

Afortunamente, las cosas en el pabellón resultaron bien. “Me esperan varias semanas de recuperación, incluyendo muchas sesiones de kinesiología”, añadió que también forma parte de radio Pauta.

Hay que seguir las instrucciones al pie de la letra para poder volver lo antes posible a la normalidad. PD: Me pegué en una pierna, no en la cabeza, por lo que sigo alerta para ir tras los bandidos”, cerró con humor.

Distintas figuras del medio del dieron mensajes de apoyo en los comentarios. “Ánimo Fernando!!!”, escribió Eduardo Fuentes, compañero de señal. “Pronta recuperación querido Fernando”, sumó Claudio Palma.

