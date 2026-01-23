;

AUDIO. Se hizo pasar por la actriz: filtran audio de llamada clave de “La Jenny” en estafa a Amparo Noguera

La líder de la banda criminal que estafó a la intérprete llamó al banco tras presentar inconvenientes al utilizar la tarjeta de crédito.

Ruth Cárcamo

En el marco de la investigación por una estafa superior a $500 millones que afectó a Amparo Noguera, se reveló un audio que deja al descubierto el modus operandi de Jenny Ramos, líder de la banda que engañó a la actriz.

En el registro, al que tuvo acceso Chilevisión, se escucha a la influencer contactándose con el Banco Edwards City, tras bloquearse la tarjeta con la que realizaron millonarias compras.

Haciéndose pasar por Amparo Noguera, Ramos señaló que no pudo realizar una compra en una tienda del Costanera Center utilizando una tarjeta de crédito.

El contenido del audio

Ejecutiva bancaria: Bienvenida a Banco Edwards City, habla Carolina Ferreira, ¿con quién tengo el gusto de hablar?

Jenny Ramos: Hola, buenas tardes, con María Amparo Noguera Portales.

Ejecutiva bancaria: ¿En qué le puedo ayudar?

Jenny Ramos: Lo que pasa es que estaba haciendo una compra en MacOnline, en el Costanera Center y no pude hacer la compra.

Ejecutiva bancaria: ¿Tiene usted clave de cajero?

Jenny Ramos: Sí.

Ejecutiva bancaria: Vamos a realizar un proceso de validación para revisar la tarjeta. La voy a derivar al sistema automático que le va a solicitar digitar en el teclado del teléfono su RUT y luego debe elegir una opción de validación, dependiendo de cual tenga usted activa. Puede elegir clave de cajero automático, Mi Pass o Digipass y debe digitar los números en el teclado del teléfono.

Escucha el audio aquí:

