En el marco de la investigación por una estafa superior a $500 millones que afectó a Amparo Noguera, se reveló un audio que deja al descubierto el modus operandi de Jenny Ramos, líder de la banda que engañó a la actriz.

En el registro, al que tuvo acceso Chilevisión, se escucha a la influencer contactándose con el Banco Edwards City, tras bloquearse la tarjeta con la que realizaron millonarias compras .

Haciéndose pasar por Amparo Noguera, Ramos señaló que no pudo realizar una compra en una tienda del Costanera Center utilizando una tarjeta de crédito.

El contenido del audio

Ejecutiva bancaria: Bienvenida a Banco Edwards City, habla Carolina Ferreira, ¿con quién tengo el gusto de hablar?

Jenny Ramos: Hola, buenas tardes, con María Amparo Noguera Portales.

Ejecutiva bancaria: ¿En qué le puedo ayudar?

Jenny Ramos: Lo que pasa es que estaba haciendo una compra en MacOnline, en el Costanera Center y no pude hacer la compra.

Ejecutiva bancaria: ¿Tiene usted clave de cajero?

Jenny Ramos: Sí.

Ejecutiva bancaria: Vamos a realizar un proceso de validación para revisar la tarjeta. La voy a derivar al sistema automático que le va a solicitar digitar en el teclado del teléfono su RUT y luego debe elegir una opción de validación, dependiendo de cual tenga usted activa. Puede elegir clave de cajero automático, Mi Pass o Digipass y debe digitar los números en el teclado del teléfono.

Escucha el audio aquí: