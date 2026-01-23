Fiscalía investiga a empresarios que importan perfumes de lujo: se les atribuye presunto contrabando y asociación delictiva

El Ministerio Público abrió una investigación contra tres hermanos de origen indio por presunta asociación delictiva y contrabando de gran envergadura en el comercio de perfumes exclusivos.

Desde la Fiscalía Oriente apuntan a una serie de pedidos y ponen el foco en movimientos financieros, además de denuncias fiscales previas.

Según consignó Informe Especial, se trata de Deepu, Ricky y Shami Dayanani, hombres detrás de la firma comercializadora ligada a los delitos ya mencionados a través de las sociedades Shivsai Spa e Importadora Jai Matadi Limitada, ambas ligadas a Dayanani Prestige Group.

El caso surge de una querella presentada en 2025 por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante el mismo tribunal, por uso de facturas falsas superando los $820 millones.

Esta denuncia involucra proveedores ficticios y se conecta con Importadora Lavín Perfumes, activa en la Zona Franca de Iquique y que mantiene los mismos socios.

Bajo este este escenario, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago solicitó el levantamiento del secreto bancario para conocer en detalle cada activo y actividad financiera.

Las autoridades buscan esclarecer si estos hechos derivan en lavado de activos, modalidad común para legitimar fondos irregulares bajo la Ley 19.913.

A la fecha, los representantes de Shivsai SpA y Jai Matadi Limitada han optado por su derecho a guardar silencio en las instancias que han sido citados a declarar por el SII.

*Es importante consignar que que se trata de un proceso judicial en curso, aún sin resolución, y al día de hoy no se ha dictado sentencia.