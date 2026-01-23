“Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles...”: Carabineros comentó la detención y expulsión de ‘La Mami’

Durante la jornada de este viernes se volvió a abrir una arista clave en el caso del robo a una sucursal de Brink a mediados de agosto de 2024 en Rancagua.

En medio de una nueva operación realizada por las autoridades se concretó la detención de Claudia Bustamante, una sargento segundo de Carabineros.

La mujer recibía el apodo de ‘La Mami’ o ‘La Jefa’, este último aludiendo directamente a su presunto rol como cabecilla dentro de la banda para el robo millonario ejecutado aquel 16 de agosto de 2024.

Bustamante, de 47 años de edad y con 29 años de carrera como carabinera, fue inmediatamente marginada de la institución y hoy enfrenta a la justicia fuera de su cargo.

La detenida operaba en la subcomisaría Diego Portales de Rancagua hasta el momento de su captura el jueves por la noche. Fuentes indican que fue un cómplice de la banda quien la delató, aportando evidencias clave que la ligan directamente al asalto.

Respecto a su participación concreta, se le atribuye haber facilitado “permisos” a otros exuniformados para coordinar el golpe.​

Hay que recordar que el caso ya suma más de 20 imputados, incluyendo trabajadores de la firma y expolicías. En tanto, el monto hurtado asciende a $11.465.818.468 de pesos, según informan desde Brinks.

Respuesta institucional

Conforme a las versiones oficiales, Carabineros la expulsó por “faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores”.

“Carabineros reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes”, señalan desde la agencia policial.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, confirmó la aprehensión tras “extensas diligencias que forman parte de una investigación en curso”.