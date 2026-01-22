;

Refuerzo internacional: brigadistas mexicanos se despliegan en zonas afectadas por los incendios

La llegada se concretó gracias a la coordinación entre ambos gobiernos y organismos de emergencia.

Javiera Rivera

Refuerzo internacional: brigadistas mexicanos se despliegan en zonas afectadas por los incendios

Un contingente de 145 brigadistas especializados provenientes de México llegó este jueves al sur del país para apoyar las labores de combate contra los incendios forestales que afectan a diversas zonas, en el marco de un operativo de cooperación internacional coordinado entre ambos gobiernos.

El grupo, integrado por personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aterrizó directamente en la Región del Biobío a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile, transportando más de 368 kilos de equipamiento especializado para enfrentar los siniestros.

Según informaron las autoridades, los brigadistas cuentan con amplia formación técnica y experiencia en el manejo del fuego, por lo que se desplegarán en los distintos focos activos, desarrollando tareas de control, contención y extinción de incendios.

La llegada del contingente fue posible gracias a la coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Fuerza Aérea de Chile, junto con los organismos homólogos mexicanos, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional en emergencias forestales.

Desde el Gobierno de México destacaron la estrecha colaboración entre la Conafor y la Conaf chilena, lo que permitió definir con rapidez los aspectos logísticos y operativos del despliegue.

Este refuerzo internacional se suma a los esfuerzos desplegados a nivel nacional para contener una de las temporadas de incendios más complejas de los últimos años, que mantiene en alerta a las regiones del centro y sur del país.

