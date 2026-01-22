;

“Muchas horas batallando por nuestra vida”: el crudo relato de la carabinera que rescató a un niño de los incendios

Ingeborg Figueroa vivió horas de terror en medio de un acto heróico.

José Campillay

La noche del sábado 17 de enero, mientras el fuego avanzaba de forma incontrolable por Lirquén en la ciudad de Penco en medio de los incendios forestales, se vivió una de esas emotivas e increíbles historias que emocionan a la ciudadanía.

La protagonista es una carabinera, Ingeborg Figueroa, quien junto a su novio y hermano, participaban en una destacada labor de rescate en medio de las llamas y adversidad del terreno.

Sus esfuerzos estaban puestos en un matrimonio de personas discapacitadas y su hijo de 7 años, motivando una dura labor que quedó registrada en un angustiante video.

Figueroa, su pareja también perteneciente a la institución policial y su hermano, hicieron esfuerzos admirables poniendo en riesgo su propia vida para auxiliar a la familia en mayor riesgo.

El niño estaba durmiendo, la persona en silla de ruedas estaba en el sillón, estaba llorando asustado”, comenzó relatando a T13 sobre el desolador y complejo panorama con el que se encontró.

Mediante un actuar “muy rápido” en el que tuvieron que abandonar la casa, “se vino lo peor”: Comenzó la evacuación, arrancando de las llamas ante un avance arrollador y condiciones extremas.

Durante su escape se detuvo el tránsito, ralentizando sus avances. “Nos alcanza el fuego, nos alcanza el fuego”, dice entre gritos y llanto en el video ampliamente difundido en redes sociales.

“Empezaron los remolinos, el fuego comenzó a estar encima de nosotros. Yo me quemaba con el calor del viento, no podía ver con las cenizas”, detalló, quebrándose al recordar el horrible momento.

En medio del pánico, pudieron dejar al niño con los bomberos que se encontraban en el lugar, con la idea de que fuera resguardado con equipamiento especial ante temperaturas y situaciones tan límites.

Acto heróico en medio del caos

“Después vino el caos. Nos fuimos a la zona de seguridad y la gente, por salvar sus vehículos, comenzó a tirarlos al sitio donde nosotros estábamos y los vehículos se empezaron a prender”, complementó Ingeborg.

“¿El niño dónde está?“, se preguntaba en reiteradas ocasiones luego de haber perdido de vista el camión de bomberos entre la poca visibilidad y la desesperación de los hechos, demostrando así que su objetivo era uno solo y estaba decidida a cumplirlo.

Yo dije: ‘Ya, hasta aquí llegamos’. Nos despedimos con mi hermano, con mi cuñada... y yo escuchaba a los bomberos que ya no les quedaba agua. Escuché que les dijeron por radio que salvaran sus vida”, comentó.

¡Por favor, por favor, ayúdennos! Por favor, estamos encerrados, dejamos los vehículos abandonados", fue uno de los llamados de auxilio de la cabo de Carabineros que vivió horas de terror e incertidumbre, pero que pudo cumplir su objetivo heroico, digno de aplaudir, y salir con vida de un verdadero infierno.

Estuvimos muchas horas batallando por nuestra vida. A las 06:00 de la mañana recién llegaron a rescatarnos (...) no es que no querían llegar, es que no podrían subir”, complementó.

Posterior a todo este episodio vivido, volvió al lugar de los hechos y, aprovechando sus días de vacaciones, ha colaborado con los damnificados, extendiendo su acto de valentía mucho más allá de las llamas.

