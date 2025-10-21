Sala cuna universal avanza en el Senado: comisión aprueba normas clave y crea Fondo Solidario

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Gastón Saavedra, comenzó a votar las indicaciones al proyecto que equipara el derecho a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes y crea un Fondo Solidario de Sala Cuna. La tramitación tomó nuevo impulso con una indicación sustitutiva del Ejecutivo, que ha permitido aprobar varias normas por unanimidad.

Entre los avances, la instancia destacó la eliminación del requisito de 20 trabajadoras para acceder al beneficio y la incorporación de madres y padres como titulares del derecho, apuntando a una corresponsabilidad efectiva en el cuidado.

El proyecto contempla un Fondo de Sala Cuna que contribuirá al financiamiento de la prestación tanto para empleadores como para personas trabajadoras independientes con hijos o hijas menores de dos años.

El Fondo tendrá patrimonio independiente y separado del administrador y del Fisco, resguardando su uso exclusivo para la provisión de salas cuna. Pese a los avances, el senador José García planteó su preocupación por un posible aumento de costos laborales y la eventual figura de copagos para empleadores, aunque expresó su voluntad de alcanzar acuerdos.

A la sesión asistieron el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. La comisión seguirá votando las enmiendas y, concluida esa etapa, el texto será revisado por la Comisión de Educación antes de continuar su ruta legislativa.