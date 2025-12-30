Incautan más de 500 kilos de marihuana tras control vehicular en Llay Llay

Carabineros de Chile incautó más de media tonelada de marihuana elaborada tras un control vehicular realizado en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 69, en la comuna de Llay Llay, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió mientras personal de la Tenencia Carreteras San Felipe efectuaba patrullajes preventivos en dirección al sur, instancia en la que detectó una camioneta blanca que circulaba de manera errática. Conforme a los protocolos establecidos, el vehículo fue fiscalizado.

Según informó la institución, durante la inspección, los funcionarios percibieron un fuerte olor característico a marihuana que emanaba desde el vehículo. Al revisar el compartimiento de carga cerrado, encontraron diversos sacos que contenían una sustancia vegetal verde.

Tras la coordinación con el Ministerio Público, personal especializado del OS7 Aconcagua realizó las pericias correspondientes, confirmando que se trataba de marihuana elaborada, con un peso total de 511 kilos y 670 gramos.

Por este procedimiento fueron detenidos dos hombres, identificados con las iniciales C.H.F.M. (28) y D.G.O.C. (37), ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, quienes quedaron a disposición de la justicia por el delito de tráfico de drogas. Además, se incautaron tres teléfonos celulares y $173.000 en dinero en efectivo.

Los detalles

El Ministerio Público dispuso que los imputados pasen a control de detención durante esta jornada y que la droga y las especies incautadas sean remitidas al Servicio de Salud correspondiente.

El general inspector Manuel Cifuentes Quezada, jefe director nacional de Orden y Seguridad subrogante de Carabineros de Chile, señaló que “si esta droga hubiese llegado al mercado informal, habría generado ganancias superiores a los cinco mil millones de pesos. Solo en la región de Valparaíso, durante este año, se han incautado más de 3.700 kilos de droga, lo que representa un aumento cercano al 50% respecto de periodos anteriores”.

“Seguimos desplegados en la Ruta 5 Norte y Sur para evitar el traslado de drogas hacia distintos puntos del país, entendiendo que el tráfico de drogas conlleva una serie de delitos asociados que afectan la seguridad y la calidad de vida de las personas”, finalizó.