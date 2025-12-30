;

Incautan más de 500 kilos de marihuana tras control vehicular en Llay Llay

El procedimiento se realizó en la Ruta 5 Norte y dejó dos detenidos. La droga incautada alcanzó los 511 kilos y fue remitida al Servicio de Salud por instrucción del Ministerio Público.

Cristóbal Álvarez

Incautan más de 500 kilos de marihuana tras control vehicular en Llay Llay

Carabineros de Chile incautó más de media tonelada de marihuana elaborada tras un control vehicular realizado en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 69, en la comuna de Llay Llay, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió mientras personal de la Tenencia Carreteras San Felipe efectuaba patrullajes preventivos en dirección al sur, instancia en la que detectó una camioneta blanca que circulaba de manera errática. Conforme a los protocolos establecidos, el vehículo fue fiscalizado.

Según informó la institución, durante la inspección, los funcionarios percibieron un fuerte olor característico a marihuana que emanaba desde el vehículo. Al revisar el compartimiento de carga cerrado, encontraron diversos sacos que contenían una sustancia vegetal verde.

Revisa también:

ADN

Tras la coordinación con el Ministerio Público, personal especializado del OS7 Aconcagua realizó las pericias correspondientes, confirmando que se trataba de marihuana elaborada, con un peso total de 511 kilos y 670 gramos.

Por este procedimiento fueron detenidos dos hombres, identificados con las iniciales C.H.F.M. (28) y D.G.O.C. (37), ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, quienes quedaron a disposición de la justicia por el delito de tráfico de drogas. Además, se incautaron tres teléfonos celulares y $173.000 en dinero en efectivo.

Los detalles

El Ministerio Público dispuso que los imputados pasen a control de detención durante esta jornada y que la droga y las especies incautadas sean remitidas al Servicio de Salud correspondiente.

El general inspector Manuel Cifuentes Quezada, jefe director nacional de Orden y Seguridad subrogante de Carabineros de Chile, señaló que “si esta droga hubiese llegado al mercado informal, habría generado ganancias superiores a los cinco mil millones de pesos. Solo en la región de Valparaíso, durante este año, se han incautado más de 3.700 kilos de droga, lo que representa un aumento cercano al 50% respecto de periodos anteriores”.

Seguimos desplegados en la Ruta 5 Norte y Sur para evitar el traslado de drogas hacia distintos puntos del país, entendiendo que el tráfico de drogas conlleva una serie de delitos asociados que afectan la seguridad y la calidad de vida de las personas”, finalizó.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad