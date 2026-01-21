Anuncian corte de luz de hasta 7 horas en Santiago este jueves 22 de enero: estas son las 14 comunas afectadas

Durante esta jornada, Enel, empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este jueves 22 de enero.

La empresa comunicó que la interrupción en el suministro en la capital se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio.

Las comunas que se verán afectadas con el corte de luz son: Santiago, Renca, Lo Espejo, Providencia, Lo Barnechea, Quilicura, San Miguel, La Cisterna, Cerro Navia, Peñalolén, Maipú, La Florida, Ñuñoa y La Reina.

A continuación, las zonas y los horarios en los que se producirá la interrupción del suministro:

Santiago: desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas.

Renca: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Lo Espejo: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

Quilicura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

San Miguel - La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

La Florida: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa - La Reina: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.