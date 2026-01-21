Trump exige “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este miércoles en Davos “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia y aseguró que no usará la fuerza para ampararse de este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo”, afirmó en el Foro Económico Mundial, la reunión anual de la élite económica y política mundial.

“Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia”, aseguró, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta, y prometió “no usar la fuerza” para tomar la isla del Ártico.