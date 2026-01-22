“Hago pipí y comienzo a ponérmelo en la cara”: conocida actriz revela peculiar secreto de belleza

Sucedió en TV, en México.

Una conocida actriz llamada Brenda Bezares lanzó una curiosa confesión mientras participaba en el reality show ¿Apostarías por mí?, espacio donde comparte pantalla con otras celebridades.

En medio de una conversación con el grupo, la intérprete confesó que practica la orinoterapia, entendida como el uso de la propia orina con fines medicinales o cosméticos.

“Sí existe un libro, sí hay una cienciología sobre la orinoterapia. Yo me levanto, hago pipí, agarro los algodoncitos y empiezo a ponérmelos en la cara”, compartió a sus compañeros.

Según la artista de 57 años “el primer chorrito” sería clave. "Luego de una semana, te pones unas gotitas debajo de la lengua", aconsejó.

El “secreto” se lo habría entregado Sebastián Ligarde, otro intérprete mexicano.

¿La orinoterapia realmente funciona?

La ciencia moderna es categórica al advertir que no existe evidencia médica que respalde sus supuestos beneficios estéticos de la orinoterapia.

El líquido suele estar compuesto por un 95% de agua, mientras que el resto son desechos que el cuerpo necesita expulsar, como urea, amoníaco y sales sobrantes.

Pese a que la urea se utiliza en cremas cosméticas por su poder hidratante, la concentración en la orina humana es mínima y su aplicación directa puede provocar efectos secundarios como: