“Él también se metió con una persona casada con una mujer y que tenía hijos”

Daniela Aránguiz respondió públicamente a la acusación de Sergio Rojas contra su actual pareja.

Nicolás Lara Córdova

Un nuevo episodio sumó la pelea que protagonizan Sergio Rojas y Daniela Aránguiz, luego de que conductor del programa Qué te lo digo de TV+ revelara un antecedente que involucró a la actual pareja de la ex Yingo, Cuco Cerda.

Según Rojas, el compañero de Aránguiz habría tenido una relación con una mujer casa, lo que provocó el enojo de la panelista de Sígueme, quien le respondió durante la tarde de este miércoles.

“Encuentro dos cosas muy feas de Sergio Rojas. La primera es: ¿Por qué él amenaza si no le gusta y critica las amenazas de las demás personas? Y dos, es muy heavy, y televisivamente hablando, muy fuerte, ver que una persona amenace con algo que él hizo también“, comenzó diciendo la opinóloga.

En esta misma línea, Aránguiz reveló que Rojas también habría sido participe de una situación similar donde afectó a una pareja.

“Él también se metió en un matrimonio, se metió con un persona casada con un mujer y tenía hijos, que era más encima Carabinero", dijo.

La panelista de Sígueme fue más allá e indicó que dicha información le habría llegado de “buena fuente” y que “él andaba llorando como una Magdalena, porque él le puso un ultimátum al Carabinero. Le dijo ‘yo quiero que tú termines con tu esposa. Elige, tu esposa o yo’. Y él le dijo ‘yo elijo a mi esposa y mi familia’, y lo habría dejado”, complementó.

“Si tuvo relaciones antes de haberme conocido a mí...”

Finalmente, Aránguiz defendió a su pareja de manera pública y se refirió a la forma en que el tema se dio a conocer.

“Ahora, como polola, que el Jose haya estado o no haya estado con mujeres o relaciones antes de haberme conocido a mí, no me interesa. Encuentro muy feo que deje entrever que el Jose como que estaba saliendo conmigo y con otra niña. Mientras nosotros no hayamos tenido exclusividad, uno puede estar conociendo a varias personas”, cerró.

