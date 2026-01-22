;

El regalo de la U de Chile para su hincha más longeva: acaba de cumplir 102 años

Lucía Tapia Cabrera, más conocida como Tía Tutty, vivió una emotiva jornada en el Centro Deportivo Azul.

Daniel Ramírez

Universidad de Chile le dio un regalo especial a su hincha más longeva: Lucía Tapia Cabrera, más conocida como Tía Tutty.

La histórica fanática azul recientemente cumplió 102 años y la U la invitó a celebrar su cumpleaños junto al plantel, en el Centro Deportivo Azul.

En sus redes sociales, el cuadro universitario publicó las imágenes que dejó la celebración de Lucía Tapia con los jugadores. Marcelo Díaz fue el encargado de llevarle la torta de cumpleaños.

Lucía Tapia Cabrera, más conocida como la Tía Tutty, cumplió 102 años y también el sueño de conocer a sus regalones de la U. Bullanguera desde siempre, cantó el himno de la U y se llevó un gran regalo: la camiseta de Charles Aránguiz”, señaló Universidad de Chile en una publicación.

