Compradores más exigentes impulsan la reactivación inmobiliaria: ventas subieron hasta 10,7% en 2025

El mercado inmobiliario chileno cerró 2025 con señales claras de recuperación, aunque bajo un escenario distinto al de ciclos anteriores.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las ventas de actividades inmobiliarias registraron alzas interanuales de entre 8,5% y 10,7%, impulsadas por un cambio en el comportamiento de los compradores, cada vez más analíticos y selectivos.

Lejos de las decisiones impulsivas, los inversionistas están priorizando variables concretas como demanda real de arriendo, proyección de flujo mensual, riesgo de vacancia y liquidez futura del activo. El precio y la plusvalía esperada, en tanto, pasaron a un segundo plano dentro del proceso de evaluación.

“El inversionista de 2025 es mucho más exigente. Hoy existe un mayor foco en la calidad del activo, el flujo de arriendo y la facilidad de salida ante eventuales escenarios de liquidez”, explica Rodrigo Lewin Schmied, gerente comercial de Goodprop.

Aunque el stock inmobiliario sigue siendo elevado, las oportunidades que cumplen con estos criterios son más limitadas. Propiedades bien ubicadas, con alta demanda de arriendo y tipologías estándar tienden a venderse con mayor rapidez.

Este nuevo dinamismo también refleja un cambio en el perfil del inversionista, con mayor presencia de personas que ya poseen propiedades y buscan ordenar su cartera, reducir riesgos y construir estrategias patrimoniales de mediano y largo plazo.

De cara a 2026, el desempeño del sector estará condicionado por factores operativos como el costo del financiamiento, el comportamiento del mercado de arriendos y la capacidad de cada activo para sostener su liquidez, en un escenario donde la reactivación responde más a un ajuste estratégico que a un repunte coyuntural.