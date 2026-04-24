Maratón de Santiago 2026 tendrá un “experimentado” debutante y a un atleta que buscará completar las tres distancias / Diego Martin

Este domingo se disputará una nueva edición del Maratón de Santiago 2026, donde se darán algunos hitos a seguir para los especialistas del running.

Por una parte, se vivirá el debut de un experimentado en los 42 kilómetros, pero que hasta ahora no había competido a este nivel en la capital.

Hablamos de Hugo Catrileo, medallista de plata en Santiago 2023 y que fue segundo en los 21 kilómetros de la Maratón de Santiago el año pasado, apuntando a insertarse de lleno en el calendario de competencias.

“Es mi primera vez en los 42 kilómetros, pero tengo una muy buena preparación, así que estoy tranquilo y confiado en que voy a pelear los primeros puestos. Mi objetivo es ir acercándome a la marca mínima en los próximos meses. Esta carrera es un paso importante dentro de ese proceso”, remarcó quien también compitió en dicha distancia en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

La “Triple Largada” en el Maratón de Santiago

Otro de los desafíos que marcará la carrera es el autoimpuesto por Matías Olguín, corredor de trail running, que buscará completar por tercera edición consecutiva el hecho de disputar los 10, 21 y 42 kilómetros en un solo día.

Todo con tal de recaudar, en alianza con Desafío Levantemos Chile, los fondos necesarios para adquirir 16 computadores que serán entregados a jóvenes y profesores de la Región del Biobío, cuyas herramientas de estudio y trabajo fueron consumidas por los incendios forestales.

“Ellos están donde nadie recorre o pocos caminan. Ayudan a comunidades que han perdido todo después de una catástrofe. He tenido la oportunidad de ver su trabajo, conocer su intimidad y es realmente increíble. El deporte es una llave de avance social. No es necesario hacer algo gigantesco para generar un cambio. A veces basta con tomar lo que ya haces en tu vida y darle un propósito más grande, darle un significado”, planteó Olguín de cara a este objetivo deportivo y, a la vez, solidario.