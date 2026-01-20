Emblemático centro de eventos en Santiago prepara importante remodelación tras cambio de dueños: esto se sabe / Francisco Castillo

En enero del año pasado la francesa GL events compró Espacio Riesco, el emblemático recinto de eventos ubicado en la comuna de Huechuraba.

Esta semana, los nuevos dueños, que también están detrás de exCasaPiedra, ahondaron en sus planes de remodelación y eventual ampliación para el lugar en una entrevista con el Diario Financiero.

Por ahora, Espacio Riesco cuenta con una superficie total cercana a los 160 mil m², de los cuales más de 27 mil m² corresponden a espacios construidos y climatizados. A la par, también existe una explanada de 88 mil m².

Ahí coinciden convenciones, conciertos y encuentros de empresas. Ahora, con los cambios que se vienen, el concepto se elevaría a un estándar de clase mundial. En cifras, se tendría que desembolsar entre US$ 5 y 7 millones entre los próximos cuatro a seis años.

El CEO de la compañía en Chile, Francisco Sotomayor, dijo que ya están iniciando un trabajo de remodelación con tres pilares claves en la inversión:

Modernizar las instalaciones

Incorporar tecnología

Fortalecer los estándares de servicio.

De hecho, ya se realizó una inversión en equipamiento de última generación en sistemas modulares y arquitectura temporal. “Esto nos permitirá ofrecer nuevas alternativas a nuestros clientes y, al mismo tiempo, optimizar la operación de eventos de gran envergadura”, sostuvo el cabecilla.

Ya se inició la remodelación del piso de mármol de las terrazas y se están haciendo las inversiones para mejorar la sustentabilidad del recinto y la eficiencia energética.

Por ahora, no se descarta una ampliación para optimizar la operación de eventos de mayor envergadura. Se mencionó a Food Service, Edifica y Expomin. A la par, también se pone ojo en “grandes eventos internacionales”.