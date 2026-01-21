;

“Quedamos desconcertados”: rostro de TV rompe el silencio tras inesperado despido a minutos de salir al aire

Valentina Saini era parte de “Noche de suerte”, una de las propuestas faranduleras en la programación de TV+.

Javier Méndez

“Quedamos desconcertados”: rostro de TV rompe el silencio tras inesperado despido a minutos de salir al aire

Esta semana, un conocido programa de la televisión chilena sufrió un golpe: una buena parte del equipo de Noche de suerte, de TV+, fue despedida de forma totalmente repentina.

Los afectados fueron el director del espacio, junto a los rostros Claudia Schmidt, Valentina Saini y Alejandro Rodríguez

“Nos avisaron antes de salir al programa. Me lo tomo súper bien la verdad, porque estaba muy cansada, pero también me quedo con una sensación rara de poca transparencia“, dijo Saini a FMDOS.

Posteriormente, entregó más detalles sobre el tema en una transmisión en directo a través de la cuenta de TikTok de la misma emisora.

“Estábamos en TV+, en la pauta como siempre y de repente Zim, que es el dueño en el fondo de este programa nos dijo: ‘Ya, chicos, voy a tener que hablar con ustedes’. Esto fue minutos antes de ir a maquillaje”, relató.

“Nos dice como: ‘ya, finalmente está todo hablado, el proyecto llega hasta el día de hoy y las personas que tienen que irse son Claudia Schmidt, Valentina Saini y Alejandro Rodríguez’. Así tal cual”, sumó la conductora.

Saini aseguró que antes de llegar al canal ya se sentía mal y con la mala noticia hasta le dieron ganas de vomitar. “Me sentía pésimo. La verdad es que todos quedamos un poquito desconcertados”, añadió.

“Yo nunca pensé que iba a trabajar en farándula; entré a un programa que partió siendo de entretención y terminó siendo farándula, pero el término a mí no me gustó", admitió en el mismo live.

“Se quedó Zim con Cuco. Y los demás todos fuimos cortados, los del principio, los que estuvimos siempre, los que tiramos para arriba el programa”, se desahogó.

