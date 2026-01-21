Ney Matogrosso llevó al delirio al público en Chile: la estrella brasileña que debutó a los 84 años en el Caupolicán / Simon Vigouroux

En el bis, el teatro Caupolicán está entregado al artista que muestra su espectáculo por primera vez en Chile. Suenan los acordes de “Homem com H” (Hombre con H, en español) y la locura es total: el público se para, levanta los brazos y canta los versos.

“Nunca vi rastro de cobra ni cuero de hombre lobo. Si corro, el bicho me atrapa, si me quedo, el bicho me come. Porque yo soy un hombre, porque yo soy un hombre”, resuena en el espacio de calle San Diego, mientras en el escenario, el cantante baila, salta y se menea sin parar.

El responsable de esta reacción es uno de los artistas más reconocidos de la música brasileña, de la irrepetible generación nacida en la década de los ‘40. Es contemporáneo de cantantes famosos a nivel internacional, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Chico Buarque y Gilberto Gil, quien se presentará en Chile en su gira de despedida en marzo.

Se trata de Ney Matogrosso, quien inició su gira 2026 en Santiago, con su concierto “Bloco na rua” en el marco de la 33° versión del Festival Teatro A Mil, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP.

Ganador del Grammy Latino a la Excelencia Musical (2014) y considerado por Rolling Stone como la tercera voz brasileña más grande de todos los tiempos, Ney mostró que, a sus 84 años, su talento está casi intacto.

Simon Vigouroux Ampliar

En su presentación de casi dos horas, el intérprete brasileño mostró su inconfundible voz aguda e interpretó clásicos de su repertorio como “Sangue latino”, “Balada do louco”, “Pro dia nascer feliz” y “Poema”, su canción más popular en Spotify.

Además, hizo versiones de clásicos de la música de su país, como “Como dois e dois” (de Caetano Veloso), “Jardins da Babilônia” (de Rita Lee) y “Mesmo que seja eu” (de Erasmo Carlos).

¿Quién es Ney Matogrosso?

Los tiempos en la vida de Ney de Souza Pereira no son típicos. Empezó su carrera musical a los 31 años, con el grupo Secos e Molhados, sin mostrar abiertamente su cara. En plena dictadura brasileña, este cantante irrumpió en la escena artística con una voz aguda y un aspecto tan particular como inclasificable: maquillado y con ropas andróginas.

Simon Vigouroux Ampliar

Su vida ha sido tan excepcional que en 2025 se estrenó una película biográfica titulada Hombre con H, que está disponible en Netflix. En la cinta se muestra su compleja relación con su padre, el militar Antonio Matogrosso, y cómo doña Beita, su madre, lo respaldó siempre.

Hablando de tiempos atípicos, ella sigue viva a sus 103 años y su hijo Ney debutó en Chile a sus tiernos 84 años.