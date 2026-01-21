;

ADN Hoy. Ministro del Interior de Kast confirma test de drogas al gabinete: “Espero que sean superados sin ningún problema”

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró en entrevista con ADN Hoy que el examen será realizado en los próximos días y que también se revisaron antecedentes como deudas y pensiones de alimentos.

Cristóbal Álvarez

Durante la mañana de este miércoles, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, designado por el presidente electo José Antonio Kast, abordó en exclusiva con ADN Hoy la exigencia de test de drogas para quienes integrarán el próximo gabinete.

Según explicó, la medida responde directamente a una instrucción del mandatario electo. “Es una decisión que tomó el Presidente Kast y que tenemos que ejercerla todos quienes hemos decidido colaborar con él”, señaló.

Consultado sobre si el examen ya fue realizado o si era un requisito previo para asumir, Alvarado precisó que “se nos dio la recomendación y cada uno de nosotros la irá haciendo en los próximos días”.

Ante la pregunta sobre eventuales resultados positivos, el futuro jefe de Interior sostuvo que “tengo plena confianza en los integrantes del gabinete y espero que estos trámites sean superados sin ningún problema”.

En la conversación, Alvarado también confirmó que existió una revisión de antecedentes financieros y legales de los futuros ministros, incluyendo deudas, pensiones de alimentos y obligaciones como el TAG.

“Es lo que corresponde, porque muchas veces, por falta de cuidado o prolijidad en la revisión de antecedentes, se generan dificultades en un nombramiento”, afirmó, agregando que quienes asumen cargos públicos deben ser personas íntegras y no generar inconvenientes al Presidente.

Finalmente, respecto a si este mismo rigor se extenderá a otras autoridades como subsecretarios o delegados presidenciales, indicó que “el Presidente hoy día ha tomado la decisión de que quienes vamos a ejercer cargos de mayor investidura nos sometamos a eso”, recordando además que la legislación permite a la administración pública realizar este tipo de test de manera aleatoria cuando así lo determine la jefatura del servicio.

