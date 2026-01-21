;

Kaiser confirma que PNL no se integrará al gabinete de Kast: “Esa opción está cerrada”

El excandidato presidencial enfatizó que su partido “no es de tercera categoría” y rechazó cualquier cargo menor en el gobierno del republicano.

El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, confirmó que su colectividad no integrará el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. “Esa opción está cerrada”, afirmó este miércoles, en referencia a posibles subsecretarías que serán anunciadas a fines de mes.

Kaiser aseguró que su partido “no es de tercera categoría” y calificó la propuesta de una subsecretaría como “una degradación más”.

Explicó que, incluso con el Ministerio de Minería, el PNL no habría formado parte del comité político.

“Este baile de máscaras tiene que terminar”

“Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer como partido que defiende los intereses de nuestros ciudadanos. Ellos gobiernen, y en la medida en que se pueda cooperar, cooperamos. Pero este baile de máscaras tiene que terminar”, sostuvo.

El parlamentario también comentó los desafíos del nuevo gabinete, destacando la importancia de la coordinación entre ministros y Congreso, especialmente en áreas como educación, salud, vivienda y reconstrucción.

Pese a las críticas, aseguró que su partido apoyará al gobierno siempre que se respeten sus prioridades: “libre mercado, seguridad y reformas del Poder Judicial”.

