El futuro comité político de La Moneda: así es el círculo de hierro con el que gobernará José Antonio Kast

El Presidente electo presentó al equipo que concentrará las decisiones estratégicas de su gobierno, con solo dos militantes y una mayoría de independientes.

Cristóbal Álvarez

20 de enero de 2026/LAS CONDESFOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

El Presidente electo José Antonio Kast despejó este martes una de las principales interrogantes políticas de las últimas semanas al presentar su gabinete y, con ello, definir el eje desde el cual se ejercerá el poder en su administración. La señal fue nítida: el comité político tendrá una presencia acotada de los partidos y un peso significativo de figuras independientes.

De los seis ministerios que conforman el núcleo estratégico de La Moneda, solo dos estarán encabezados por militantes. Claudio Alvarado (UDI) asumirá en Interior y José García Ruminot (RN) estará a cargo de la Secretaría General de la Presidencia.

El resto del equipo clave quedó en manos de independientes, una fórmula que busca marcar distancia con la lógica partidaria tradicional, pero que abre tensiones con la coalición que llevó a Kast al poder.

El círculo de hierro de Kast

En la Secretaría General de Gobierno fue designada Mara Sedini, periodista y directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso. Sin militancia formal, su trayectoria pública se ha desarrollado en espacios comunicacionales ligados a la derecha liberal-conservadora, como el programa “Sin Filtros”.

Para el Ministerio de Defensa, Kast optó por Fernando Barros, abogado y socio fundador del estudio Barros & Errázuriz. Su perfil combina independencia partidaria con una trayectoria estrechamente ligada al gran empresariado y a episodios clave de la historia política reciente.

En Hacienda asumirá Jorge Quiroz, economista de confianza del Presidente electo y uno de los principales diseñadores de su programa económico. Su llegada concentra el debate por su historial de asesorías a grandes grupos empresariales y su rol en casos de alto impacto económico.

El comité político se completa con Trinidad Steinert, exfiscal regional de Tarapacá, quien dejó el Ministerio Público para asumir como ministra de Seguridad. Su nombramiento destaca por un perfil técnico marcado por investigaciones contra el crimen organizado y causas sensibles de corrupción institucional.

