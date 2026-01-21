Senadora Rincón responde a dichos de Vallejo sobre estancamiento de Ley de Incendios: “Hemos tratado de hacerlo todo bien”

En una nueva sesión de la comisión de Hacienda del Senado, su presidenta, Ximena Rincón, reiteró su descontento por los dichos de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respecto al estancamiento de la Ley de Incendios.

Fue ayer martes cuando la secretaria de Estado se refirió a la tramitación de la iniciativa. “Habría que preguntarles a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión , la senadora Rincón”, dijo.

Al respecto, la futura ministra de Energía comentó este miércoles que “son injustas las afirmaciones, cuando más el ritmo de trabajo de esta comisión ha sido muy intenso (...). Hemos tratado de hacerlo todo bien”.

“Depende del gobierno”

“Esta comisión sí ha tratado el tema, lo ha tratado en cinco oportunidades , esta es la sexta, además de las reuniones técnicas de trabajo con los equipos”, sostuvo.

“Echarle la culpa a quien no ha legislado los incendios me parece súper grave, lo hizo una ministra de este gobierno (...). Si a este proyecto no se le ha puesto más urgencia, eso depende del gobierno y no de nosotros”, concluyó Ximena Rincón.