Senado despacha a tercer trámite reajuste del sector público: alza total será de 3,4%

La iniciativa incluye alza salarial, aguinaldos, bonos y la prórroga del teletrabajo hasta 2027.

Javiera Rivera

La Sala del Senado despachó a tercer trámite constitucional el proyecto que establece el reajuste general de remuneraciones para las y los trabajadores del sector público.

El proyecto contempla un reajuste escalonado de los sueldos, con un aumento de 2,0% a contar del 1 de diciembre de 2025 y un segundo incremento de 1,4% desde el 1 de junio de 2026, lo que configura un alza total acumulada de 3,4%.

Durante la tramitación, la presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Ximena Rincón, expuso el informe del proyecto y detalló que la instancia escuchó a más de 15 invitados.

En el debate se abordaron materias como: el financiamiento del reajuste, la sostenibilidad fiscal, la trazabilidad del gasto, el uso de holguras presupuestarias y el carácter misceláneo de la iniciativa.

En la votación, el texto fue aprobado en general por 28 votos a favor, 8 en contra y una abstención, mientras que diversas disposiciones fueron respaldadas sin necesidad de votaciones separadas. Asimismo, aguinaldos y bonos acordados con la mesa del sector público fueron aprobados por unanimidad.

El debate también incluyó reparos sobre la imputación de gastos y la estabilidad financiera, especialmente considerando el escenario presupuestario de los próximos años. Al respecto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que se evaluará la evolución de los ingresos y su carácter estructural.

Normas repuestas y rechazadas

Durante la sesión se repusieron beneficios y disposiciones, como el pago y reajuste del Bono Atacama, el bono de término de conflicto y el adelanto en la instalación del Consejo de la Agencia de Protección de Datos Personales.

También avanzaron normas sobre compras universitarias, protección a personas electrodependientes y la actualización de la planta del Ministerio de Vivienda.

En contraste, fueron rechazadas varias propuestas, entre ellas las relacionadas con asociaciones de funcionarios del Estado, la planta del Instituto de Previsión Social, la expansión del giro de Correos de Chile y normas vinculadas al cese automático de asesores de confianza.

Finalmente, con el despacho del Senado, el proyecto continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá resolverse su aprobación definitiva para convertirse en ley.

