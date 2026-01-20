;

Quién es Mara Sedini, la figura que pasó del escenario artístico a la primera línea política de Kast

Su trayectoria y su rol reciente la instalaron en el centro del debate público.

Javiera Rivera

Ministra Vocera de Gobierno de José Antonio Kast

Ministra Vocera de Gobierno de José Antonio Kast / VICTOR HUENANTE

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast anunció en vivo su primer gabinete desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), dando a conocer a los ministros y ministras que lo acompañarán en su gestión a partir del 11 de marzo.

En ese contexto, el nombre de Mara Sedini ha tomado protagonismo como eventual ministra Secretaria General de Gobierno, rol que podría asumir en calidad de independiente (IND), aunque su designación aún no ha sido confirmada oficialmente.

¿Quién es Mara Sedini?

Periodista de formación y con estudios en artes escénicas, Sedini desarrolló una carrera como cantante y actriz, participando en espacios de alta exposición mediática, lo que le permitió consolidar un perfil público.

Su incursión más directa en la política se produjo tras el estallido social de 2019 y el posterior proceso constituyente, etapa en la que se posicionó como una crítica de la izquierda y de la Convención Constitucional.

Desde entonces, ha sido panelista en programas de debate político y se ha desempeñado como directora de asuntos públicos de la Fundación para el Progreso.

En los últimos meses, Sedini ha cumplido un rol clave en el manejo de la agenda comunicacional del presidente electo, participando activamente en la vocería de temas sensibles y reforzando el mensaje del futuro gobierno.

De concretarse su nombramiento, sería una vocera sin militancia partidaria y con un perfil distinto al tradicional, apostando por la experiencia mediática y comunicacional en un cargo altamente expuesto.

Por ahora, su eventual llegada a La Moneda permanece sujeta a definiciones oficiales que podrían cerrarse en los próximos días.

