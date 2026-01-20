;

Pamela Jiles protagonizó tenso momento contra ministro de Educación durante sesión de la Cámara

La diputada del Partido de la Gente reclamó por la actitud de Nicolás Cataldo.

Nicolás Lara Córdova

Un tenso momento protagonizó durante la sesión de este martes 20 de enero, la diputada Pamela Jiles (PDG) al reclamar por la actitud del ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

El encargado de la cartera de Educación estaba presente en la Cámara de Diputados y Diputadas por la votación del proyecto de ley contra el acoso, discriminación y violencia en establecimientos educacionales que se iba a efectuar durante la jornada.

En el momento en que se discutían artículos y enmiendas por separado, Jiles pidió la palabra y emplazó al ministro Cataldo.

“Quisiera recordarle a los ministros que están ya de salida, que no pueden realizar ningún tipo de gesto para indicar votaciones a los diputados”, comentó.

La diputada de 65 años fue más allá y continuó con sus dichos. “No pueden ellos meterse en nuestras conciencias. No pueden ni deben. El señor ministro de Educación ha hecho varias veces gestos ¡por favor, que la corte o abandone la sala!“, cerró.

Las reacciones a la acción de Pamela Jiles

Tras la intervención de Pamela Jiles, la diputada Daniella Cicardini (PS) encaró a la representante del PDG respondiéndole: “yo le pediría mayor cuidado en sus palabras... se merece respeto, pero se entiende también su alcance. Para que los ministros tengan esa observación presente”.

Otro de los diputados que le respondió a Jiles fue el diputado Gonzalo Winter (FA) quien indicó que “en ningún pasaje de nuestro reglamento se impide que los ministros hagan gestos manifestando su posición política frente a un proyecto de ley del cual ellos son parte”.

Por último, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros respondió que si bien el diputado Winter “tenía razón” los ministros pueden hacer gestos cuando se realizan votaciones nominales.

“La práctica reiterada en la Cámara es que los ministros mantienen la abstención. Si ellos reiteradamente hacen esto, la mesa puede hacerles una advertencia o llamado al orden”, cerró Landeros

