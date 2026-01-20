;

En medio de turbazo en su casa: coronel de Carabineros balea y mata a delincuente en Quilicura

El funcionario policial salió a repeler el robo y efectuó disparos que dejaron a tres sujetos heridos, uno de los cuales falleció en el lugar.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Durante la madrugada de este martes, un coronel de Carabineros abatió a un delincuente en medio de un turbazo en su casa en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas en la calle Andalucía Sur, hasta donde llegaron cuatro sujetos que ingresaron a un inmueble para cometer un robo.

No obstante, los individuos se encontraron con el funcionario policial, el cual advirtió su presencia mientras dormía y salió a repeler el ilícito, efectuando disparos que dejaron a tres delincuentes heridos.

Un muerto y dos heridos

Uno de ellos falleció en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados a distintos recintos asistenciales debido a la gravedad de sus lesiones.

En el domicilio del carabinero se desarrollan las diligencias correspondientes para dar con el paradero del cuarto sujeto involucrado en el turbazo, quien actualmente se mantiene prófugo.

