En medio de turbazo en su casa: coronel de Carabineros balea y mata a delincuente en Quilicura

Durante la madrugada de este martes, un coronel de Carabineros abatió a un delincuente en medio de un turbazo en su casa en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas en la calle Andalucía Sur, hasta donde llegaron cuatro sujetos que ingresaron a un inmueble para cometer un robo.

No obstante, los individuos se encontraron con el funcionario policial, el cual advirtió su presencia mientras dormía y salió a repeler el ilícito, efectuando disparos que dejaron a tres delincuentes heridos.

Un muerto y dos heridos

Uno de ellos falleció en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados a distintos recintos asistenciales debido a la gravedad de sus lesiones.