Alerta por alza de robos en verano: expertos revelan cómo proteger tu casa durante vacaciones

La percepción de inseguridad sigue en aumento en Chile y expertos entregan consejos prácticos para viajar con mayor tranquilidad.

Javiera Rivera

Con la llegada del verano y el aumento de los viajes, la seguridad del hogar vuelve a instalarse como una de las principales preocupaciones de las familias en Chile.

Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, un 57% de las personas cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses, reflejando un alto nivel de percepción de inseguridad en el país.

A este escenario se suman cifras del Índice Paz Ciudadana 2025, que revelan que un 35% de los hogares ha sufrido una intrusión o un intento de robo en los últimos seis meses.

En la Región Metropolitana, en tanto, los delitos en lugar habitado registraron un alza de 21,6% durante los primeros meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros.

¿Cómo proteger tu casa si sales de vacaciones?

Antes de salir de viaje, los expertos recomiendan adoptar medidas simples pero efectivas:

  • Evitar señales evidentes de ausencia, como correspondencia acumulada, persianas siempre cerradas o publicaciones en redes sociales que revelen viajes largos.
  • Coordinar apoyo con vecinos o personas de confianza, que puedan retirar cartas, observar movimientos sospechosos o simular presencia.
  • Revisar y reforzar accesos, especialmente puertas, ventanas y cierres perimetrales.
  • Mantener rutinas visibles mínimas, usando temporizadores de luces u otros elementos que simulen actividad dentro del hogar.
  • Incorporar sistemas de detección anticipada, capaces de identificar señales previas a intentos de intrusión y activar protocolos de seguridad.

Tecnología como aliada en la prevención

Estas acciones pueden complementarse con soluciones tecnológicas avanzadas, diseñadas para ampliar la capacidad de prevención y respuesta.

Entre ellas destacan sistemas como PreSense, que utiliza inteligencia artificial para analizar en tiempo real audio, imágenes y señales de riesgo, y ZeroVision, que reduce la visibilidad del intruso mediante la liberación de una niebla densa.

