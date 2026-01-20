;

Lo golpearon hasta la muerte: investigan hallazgo de cadáver en plaza de La Pintana

La víctima fue agredida por un grupo de personas con golpes de puño, pies y elementos contundentes en una plaza cercana a avenida Santa Rosa con Observatorio.

Cristóbal Álvarez

Durante este martes se conocieron nuevos antecedentes por el homicidio de un hombre ocurrido en la comuna de La Pintana, hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, por instrucción del Ministerio Público.

De acuerdo con lo señalado por el comisario Óscar González, de la Brigada de Homicidios Sur, el equipo especializado concurrió hasta una plaza pública ubicada en las cercanías de la intersección de avenida Santa Rosa con Observatorio.

En ese lugar, el comisario informó que personal policial tomó conocimiento de que “un sujeto de sexo masculino no identificado habría sido agredido por una serie de personas no identificadas a la hora, quienes lo agredieron con golpes de puño y pies, y además con elementos contundentes, dándose a la fuga en dirección desconocida”.

En relación con las primeras diligencias investigativas, se estableció que vecinos del sector alertaron a personal de seguridad municipal, quienes llegaron al lugar junto a personal médico, constatándose el fallecimiento de la víctima e iniciándose el procedimiento de rigor.

Según precisó el comisario González, “se logró levantar evidencia hematológica y registros de cámaras de videovigilancia, además de establecer por métodos científicos la identificación del fallecido”.

A esta hora, personal policial continúa realizando diligencias para establecer la identidad de los imputados y su paradero.

