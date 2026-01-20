Debía ser el día más feliz de sus vidas: novios cancelan boda por incendio y comparten emotivo registro

Durante este fin de semana, una boda programada en la región del Biobío terminó abruptamente marcada por la emergencia que provocan los incendios forestales que afectan a la zona.

El hecho ocurrió el sábado 17 de enero en un centro de eventos ubicado en el sector de Lirquén, donde los novios y sus invitados debieron evacuar de urgencia ante el avance de las llamas.

En ese contexto, explicaron que, en menos de una hora, el fuego rodeó el lugar, impulsado por fuertes ráfagas de viento, lo que obligó a suspender completamente la ceremonia.

Desde la productora explicaron que la evacuación se realizó de forma ordenada, lo que permitió resguardar a todas las personas presentes. “Debimos evacuar de manera organizada. El fuego en una hora rodeó el lugar y el viento se agravó”, indicaron.

La situación fue dada a conocer por el equipo de Nativa Eventos a través de su cuenta de Instagram. “Estamos estremecidos con todo lo que está pasando y con la historia de nuestros novios y su familia de este sábado 17 de enero”, señalaron.

“Quedó con lo puesto”

En el mismo registro, agregaron que “compartimos momentos inolvidables con postales maravillosas, pero la boda nos recuerda lo frágiles que somos y que nunca estamos 100 % preparados”.

Sin embargo, las consecuencias fueron graves para las familias de los novios, identificados como Eli y José. De acuerdo con lo informado, ambas familias lo perdieron todo producto del incendio.

Según relató en redes sociales, su familia “quedó con lo puesto”, motivo por el cual se inició una campaña solidaria para ir en ayuda de los afectados.

“Todo el equipo Nativa está levantando una campaña para apoyar a ellos y sus familias. Les pedimos máxima difusión y ayuda”, señalaron desde la organización.