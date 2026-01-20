;

“Vamos a ejercer acciones”: Cordero confirma querellas por agresiones a bomberos e intentos de quema

El Ejecutivo confirmó acciones legales tras la agresión a voluntarios en La Araucanía y la captura de un sospechoso en el Biobío.

Mario Vergara

Ministro del Interior Luis Cordero

Ministro del Interior Luis Cordero / Hans Scott

El Gobierno de Chile oficializó la presentación de querellas criminales contra quienes resulten responsables de dos graves incidentes ocurridos durante el combate de los incendios forestales. Las acciones legales se centran en la agresión sufrida por voluntarios de Bomberos en Angol y el arresto de un individuo sorprendido presuntamente intentando generar fuego en la comuna de Penco.

La decisión fue comunicada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien enfatizó que se está realizando una revisión exhaustiva de los hechos para perseguir penalmente los ilícitos detectados en las zonas de emergencia. “Vamos a ejercer acciones en contra de quienes participen de ilícitos de estas características”, sentenció la autoridad.

Según lo reportado por el Cuerpo de Bomberos de Angol, las unidades que combatían un siniestro en el sector de la Colonia Manuel Rodríguez fueron blanco de ataques violentos mientras realizaban sus labores. En paralelo, en la Región del Biobío, se concretó la detención de un hombre vinculado a un presunto intento de inicio de focos en Penco, zona que ha sido golpeada por el fuego desde el inicio del fin de semana.

De acuerdo a las declaraciones emitidas por el secretario de Estado en un punto de prensa, el Ejecutivo se encuentra realizando un “análisis detenido de los antecedentes” para sustentar las querellas correspondientes. Cordero fue enfático en señalar que la prioridad es garantizar que los delitos cometidos en este contexto no queden impunes.

“Cuesta concebir que se produzca un ataque de esta naturaleza”

Sobre la gravedad de los hechos, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también se refirió a la situación de seguridad que enfrentan los equipos de emergencia. El secretario de Estado subrayó la dificultad de comprender hostilidades contra quienes arriesgan su vida, afirmando que “los bomberos tienen que trabajar en condiciones de seguridad”.

Elizalde calificó como incomprensible la naturaleza del ataque en la Región de La Araucanía, remarcando que “cuesta concebir que se produzca un ataque de esta naturaleza” contra una institución que cumple un rol crítico en la protección de la población frente a la catástrofe forestal.

