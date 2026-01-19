;

FOTO. Ventanales de $14 millones y dos pisos: así es la casa en la playa que construía estafadora de Amparo Noguera

La PDI detectó que Jenny Ramos utilizaba el dinero de los fraudes para terminar una propiedad de lujo en Longotoma mientras ostentaba una vida de cirugías y autos de alta gama.

Mario Vergara

Agencia Uno - Captura T13

Agencia Uno - Captura T13

La investigación liderada por la fiscal de delitos económicos, Alejandra Godoy, reveló que Jenny Ramos, imputada como la cabecilla de la banda que estafó a la actriz Amparo Noguera, destinaba gran parte del botín a la construcción de una ostentosa residencia de veraneo. Se trata de una propiedad ubicada en la localidad de Longotoma, comuna de La Ligua, que se encontraba en su fase final de edificación al momento de la detención de la banda a inicios de enero de 2026.

Según los peritajes de la PDI, la vivienda posee dos pisos y se encuentra emplazada en un sector cercano a la playa. El inmueble llamó la atención de los investigadores debido a que Ramos carece de ingresos formales que justifiquen el financiamiento de una obra de tal envergadura.

Detalles de la construcción y acabados

Uno de los puntos clave que permitió a la policía rastrear el flujo de dinero ilícito fue el equipamiento de la propiedad. Los investigadores detectaron que la mujer gestionó la compra de materiales de alto estándar para la terminación de la casa:

  • Ventanales: La imputada cotizó y pagó por 30 ventanas de termopanel con sus respectivos marcos.
  • Costo de terminaciones: El presupuesto solo por las ventanas ascendía a $14 millones.
  • Pagos en efectivo: Ramos realizó un adelanto de $11 millones al contratista, suma que la Fiscalía vincula directamente con los fondos sustraídos a Noguera y otras tres víctimas.
ADN

Publicado por La Tercera

El contraste patrimonial

Además de la casa en la playa, la mujer mantenía un fuerte contraste habitacional. La policía determinó que Ramos estaba vinculada simultáneamente a la mantención de una casa familiar en La Pintana y a un departamento arrendado en La Florida, lo que sumado a la propiedad en Longotoma, conformaba una red de tres inmuebles activos.

La “añorada casa en la playa” quedó inconclusa tras la formalización de Ramos, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por los delitos de estafas reiteradas, lavado de activos y usurpación de identidad.

