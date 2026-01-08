La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha. La máxima categoría del automovilismo vive días claves en la presentación de los nuevos monoplazas con miras a un año revolucionario.

Los nuevos cambios aerodinámicos y de diseño que tendrán los autos hacen del 2026 una temporada de mucha experimentación, pero a la vez de adrenalina para los fanáticos del automovilismo.

En ello, en los próximos días comenzarán los lanzamientos oficiales de los equipos. Los primeros en salir a la luz serán Red Bull Racing y Racing Bulls, equipos hermanos en el Paddock y quienes mostrarán sus coches el próximo jueves 15 de enero.

Durante el mismo mes será el turno de Haas, Audi, Mercedes, Alpine y Ferrari. Para febrero están programados Williams, Cadillac y Aston Martin, mientras que los campeones defensores, McLaren, aún no tienen fecha de presentación.

Cabe recordar que los primeros test de prueba serán entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona (a puertas cerradas), para luego emprender rumbo a Bareín, donde entre el 11 y el 20 de febrero serán las pruebas libres 2 y 3.

Fechas para los lanzamientos de equipos

15 de enero | Red Bull Racing

| 15 de enero | Racing Bulls

| 19 de enero | Hass

| 20 de enero | Audi

| 22 de enero | Mercedes

| 23 de enero | Alpine

| 23 de enero | Ferrari

| 3 de febrero | Williams

| 8 de febrero | Cadillac

| 9 de febrero | Aston Martin

| Por anunciar | McLaren