;

VIDEO. Fórmula 1 temporada 2026: estas son las fechas para los estrenos de los nuevos monoplazas

Tras los festejos de Lando Norris y McLaren, en solo días comenzará el nuevo año en la máxima categoría.

Gonzalo Miranda

Monoplaza para la temporada 2026 en la Fórmula 1

Monoplaza para la temporada 2026 en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha. La máxima categoría del automovilismo vive días claves en la presentación de los nuevos monoplazas con miras a un año revolucionario.

Los nuevos cambios aerodinámicos y de diseño que tendrán los autos hacen del 2026 una temporada de mucha experimentación, pero a la vez de adrenalina para los fanáticos del automovilismo.

En ello, en los próximos días comenzarán los lanzamientos oficiales de los equipos. Los primeros en salir a la luz serán Red Bull Racing y Racing Bulls, equipos hermanos en el Paddock y quienes mostrarán sus coches el próximo jueves 15 de enero.

Durante el mismo mes será el turno de Haas, Audi, Mercedes, Alpine y Ferrari. Para febrero están programados Williams, Cadillac y Aston Martin, mientras que los campeones defensores, McLaren, aún no tienen fecha de presentación.

Cabe recordar que los primeros test de prueba serán entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona (a puertas cerradas), para luego emprender rumbo a Bareín, donde entre el 11 y el 20 de febrero serán las pruebas libres 2 y 3.

Fechas para los lanzamientos de equipos

  • 15 de enero | Red Bull Racing
  • 15 de enero | Racing Bulls
  • 19 de enero | Hass
  • 20 de enero | Audi
  • 22 de enero | Mercedes
  • 23 de enero | Alpine
  • 23 de enero | Ferrari
  • 3 de febrero | Williams
  • 8 de febrero | Cadillac
  • 9 de febrero | Aston Martin
  • Por anunciar | McLaren

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad