“No teníamos cómo defendernos”: vecino del Biobío denuncia corte de agua dos horas antes de ser alcanzados por los incendios

En medio de las ruinas y el humo que aún persiste en las zonas devastadas por los incendios, ha surgido una denuncia que añade una cuota de indignación a la tragedia. Un vecino afectado, en un relato cargado de impotencia, denunció que el suministro de agua potable fue interrumpido aproximadamente dos horas antes de que las llamas alcanzaran las viviendas del sector.

El testimonio es tajante: la falta de agua no ocurrió durante el siniestro como consecuencia de los daños en la infraestructura, sino de manera previa. “Dos horas antes de que llegara el incendio, a nosotros nos cortaron el agua”, señaló el vecino de Villa Alegre, en la región del Biobío, acusando que esta situación los dejó completamente vulnerables y sin herramientas para intentar contener el avance del fuego sobre sus propiedades.

Una defensa imposible

La denuncia pone de relieve una de las mayores dificultades enfrentadas por los residentes: la imposibilidad de humedecer sus techos o utilizar mangueras para crear cortafuegos perimetrales en sus propios patios. La interrupción del servicio, según el relato, ocurrió en el momento en que la alerta ya era máxima y el fuego se aproximaba de forma inminente a las zonas residenciales.

“No teníamos cómo defendernos”, lamentó el damnificado, quien describió cómo la falta de presión y luego la ausencia total de agua en los grifos y llaves domiciliarias selló el destino de sus hogares.

Exigencia de respuestas

El relato ha resonado entre otros vecinos que vivieron situaciones similares, el vecino le consultó a la ministra de Salud, al ver que estaba dando un punto de prensa.

Mientras los equipos de salud y servicios sociales continúan desplegados para atender a los afectados, esta denuncia abre una nueva arista sobre la gestión de la crisis: la necesidad de garantizar que los servicios básicos no fallen precisamente cuando más se necesitan para salvar vidas y bienes materiales.