;

“No teníamos cómo defendernos”: vecino del Biobío denuncia corte de agua dos horas antes de ser alcanzados por los incendios

El dramático testimonio revela que las familias se quedaron sin suministro justo cuando el fuego amenazaba sus hogares, imposibilitando cualquier intento de proteger sus pertenencias.

Mario Vergara

Nicolás Medina

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

En medio de las ruinas y el humo que aún persiste en las zonas devastadas por los incendios, ha surgido una denuncia que añade una cuota de indignación a la tragedia. Un vecino afectado, en un relato cargado de impotencia, denunció que el suministro de agua potable fue interrumpido aproximadamente dos horas antes de que las llamas alcanzaran las viviendas del sector.

El testimonio es tajante: la falta de agua no ocurrió durante el siniestro como consecuencia de los daños en la infraestructura, sino de manera previa. “Dos horas antes de que llegara el incendio, a nosotros nos cortaron el agua”, señaló el vecino de Villa Alegre, en la región del Biobío, acusando que esta situación los dejó completamente vulnerables y sin herramientas para intentar contener el avance del fuego sobre sus propiedades.

Una defensa imposible

La denuncia pone de relieve una de las mayores dificultades enfrentadas por los residentes: la imposibilidad de humedecer sus techos o utilizar mangueras para crear cortafuegos perimetrales en sus propios patios. La interrupción del servicio, según el relato, ocurrió en el momento en que la alerta ya era máxima y el fuego se aproximaba de forma inminente a las zonas residenciales.

Revisa también:

ADN

“No teníamos cómo defendernos”, lamentó el damnificado, quien describió cómo la falta de presión y luego la ausencia total de agua en los grifos y llaves domiciliarias selló el destino de sus hogares.

Exigencia de respuestas

El relato ha resonado entre otros vecinos que vivieron situaciones similares, el vecino le consultó a la ministra de Salud, al ver que estaba dando un punto de prensa.

Mientras los equipos de salud y servicios sociales continúan desplegados para atender a los afectados, esta denuncia abre una nueva arista sobre la gestión de la crisis: la necesidad de garantizar que los servicios básicos no fallen precisamente cuando más se necesitan para salvar vidas y bienes materiales.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad